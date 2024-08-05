Горячие фото сибирячки Оли впечатлили известного геймдизайнера Кодзиму

О своих талантах продолжают заявлять жительницы столицы Сибири. На этой неделе геймеры всего мира обсуждают достижения сибирячки Ольги – она закосплеила Еву из серии Metal Gear и впечатлила известного геймдизайнера Хидео Кодзиму.
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