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Царьград

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Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Еще один пример, как "слуги народа" "теряют берега". Впрочем, этот губернатор всего лишь один из многих губернаторов,...133 штрафа за год...
  • Sergiy Che
    Ну ещё раз - для неруси мы и "терпилы" и какие угодно ещё обзывательства холуёв Запада, а для нормальных русских - ПР..."Бить Москву" - "...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Ну так разве ж я с Вами не согласна? "Страна терпил" именно это Вы и описали, и в заголовке все правильно, Москва не ..."Бить Москву" - "...

Курщина в огне. Под ударом HIMARS гражданские. На фронте истерика – брошенная Генштабом элитная бригада попала в "ад". Предсмертные кадры

Курщина в огне. Под ударом HIMARS гражданские. На фронте истерика – брошенная Генштабом элитная бригада попала в "ад". Предсмертные кадры

Курская область вновь под ракетным обстрелом – враг бьёт целенаправленно по гражданской инфраструктуре предварительно из РСЗО HIMARS или Vampire.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
И какой же будет наш ответ, очень давно уже обстреливают Россию! США давно бы уже скинули на Хохлянлию ядрену бомбу и не одну!
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22 час.
ВВ
Василий Васильев
Что касается Герасимова, то у него насчет возможного наступления хохлов есть &quot;хороший&quot; опыт. И тогда &quot;проспал&quot; и сейчас &quot;проспит&quot;. А потом снова скажет Путину : &quot;Освободим в течение трех дней&quot;. И Путин снова, как и в случае с Курском,  даст ему неделю. А потом месяцами &quot;кровью и потом&quot;  будем освобождать утраченные территории. А Герасимов, как сидел на своем месте, так и будет сидеть дальше. Ибо нашего Президента никакие грабли, на которые он периодически наступает, НИЧЕМУ не учат.
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9 час.

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