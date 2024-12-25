Курщина в огне. Под ударом HIMARS гражданские. На фронте истерика – брошенная Генштабом элитная бригада попала в "ад". Предсмертные кадры

И какой же будет наш ответ, очень давно уже обстреливают Россию! США давно бы уже скинули на Хохлянлию ядрену бомбу и не одну!

ВВ

Василий Васильев

Что касается Герасимова, то у него насчет возможного наступления хохлов есть "хороший" опыт. И тогда "проспал" и сейчас "проспит". А потом снова скажет Путину : "Освободим в течение трех дней". И Путин снова, как и в случае с Курском, даст ему неделю. А потом месяцами "кровью и потом" будем освобождать утраченные территории. А Герасимов, как сидел на своем месте, так и будет сидеть дальше. Ибо нашего Президента никакие грабли, на которые он периодически наступает, НИЧЕМУ не учат.