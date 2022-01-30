Малик Монк в матче против «Хоукс» набрал 33 очка, реализовав 8 трехочковых

Атакующий защитник «Лейкерс» Малик Монк провел свой лучший матч за лос-анджелесскую команду. В игре против «Атланты» 23-летний игрок набрал 33 очка, реализовав 12 из 19 с игры и 8 из 14 из-за дуги, а также сделал 10 подборов и 5 передач за 38 минут.
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