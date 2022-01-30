Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Малик Монк в матче против «Хоукс» набрал 33 очка, реализовав 8 трехочковых

Атакующий защитник «Лейкерс» Малик Монк провел свой лучший матч за лос-анджелесскую команду. В игре против «Атланты» 23-летний игрок набрал 33 очка, реализовав 12 из 19 с игры и 8 из 14 из-за дуги, а также сделал 10 подборов и 5 передач за 38 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх