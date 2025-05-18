Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нужный для России результат на Украине

Нужный для России результат на Украине

Путин: нужный результат на Украине — устранение причин и обеспечение мира Речь идет об устранении причин конфликта на Украине и обеспечении условий для долгосрочного мира, заявил ПутинВладимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters) Нужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин в фильме «Россия.

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