Нужный для России результат на Украине

Путин: нужный результат на Украине — устранение причин и обеспечение мира Речь идет об устранении причин конфликта на Украине и обеспечении условий для долгосрочного мира, заявил ПутинВладимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters) Нужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин в фильме «Россия.