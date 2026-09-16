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Тренер «Крыльев» Булатов про 1:1 с «Локомотивом»: «Ничья – нормальный результат, но сейчас мы можем быть недовольны. В конце были близки к победе»

Главный тренер « Крыльев Советов »  Сергей Булатов  заявил, что самарская команда может быть недовольна ничьей с «Локомотивом».

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