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В Норвегии троих осудили за отмывание денег через серебряные монеты

В Норвегии троих осудили за отмывание денег через серебряные монеты

В Норвегии случайная остановка виляющего фургона помогла раскрыть схему отмывания денег: в двух машинах нашли 66 860 американских серебряных монет стоимостью не менее $2,65 млн.

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