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Нижегородская правда

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Отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде

Сегодня, 21 сентября, в Нижнем Новгороде начался отопительный сезон. Нижегородцы могут обратиться на горячую линию по вопросам теплоснабжения до 4 октября, сообщили на сайте городской администрации.

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