Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков под Угледаром

Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков под Угледаром

Бойцы группировки войск «Восток» помешали украинским боевикам провести ротацию в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, добавив, что наши военнослужащие также уничтожили инженерно-саперную группу противника.

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