Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков под Угледаром

Бойцы группировки войск «Восток» помешали украинским боевикам провести ротацию в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, добавив, что наши военнослужащие также уничтожили инженерно-саперную группу противника.