Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

Поздно вечером в субботу, 26 октября, российские войска сбили еще 17 БПЛА. Силы противовоздушной обороны не допустили совершение украинскими вооруженными силами атаки при помощи беспилотников самолетного типа.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Спасибо нашим ребятам на ПВО, вы герои! 🙏🙏🙏
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