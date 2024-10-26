МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

Поздно вечером в субботу, 26 октября, российские войска сбили еще 17 БПЛА. Силы противовоздушной обороны не допустили совершение украинскими вооруженными силами атаки при помощи беспилотников самолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии