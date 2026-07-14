Начальник артразведки ВС России: в Красном Лимане ВСУ сливаются с гражданскими

Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Кортес в видео Минобороны России заявил, что в Красном Лимане ВСУ сливаются с гражданскими.
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