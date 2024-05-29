Велопарад "День 1000 велосипедистов" состоится 2 июня в Уфе

В Уфе состоится традиционный велопарад "День 1000 велосипедистов". Мероприятие начнется 2 июня в 8:00 с соревнований по велоспорту, после чего участники соберутся к 10:00, а колонна стартует в 11:00 от площади Ленина.
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