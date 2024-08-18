Куда штаты потратили деньги? Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Президент США Джо Байден во время обращения к нации© AP Photo / Evan VucciСегодня 1,4K прочитали Экономика 145,8K интересуются Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского минфина.
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