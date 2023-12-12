Под Астраханью из-за столкновения двух моторок утонул мужчина

Его тело вытащили очевидцы происшествия. По информации ГУ МЧС по Астраханской области, вчера в 22:25 в Камызякском районе произошло водное происшествие: на Кулагинском банке, недалеко от поселка Станья, столкнулись две моторные лодки - ЛР-560 и «Крым».
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