Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Вечная память Герою России и пусть земля ему будет пухомАстраханский губе...
  • Галина Друзина
    А нам, России, никто больше и не нужен кроме Путина!Буду баллотироват...
  • Vasiliy Belokurov
    Хорошо, что родила и сама  и ребенок здоровы..... а так..... раскормила, видно покушать любит мамаша! :))Богатырь года род...

Под Астраханью из-за столкновения двух моторок утонул мужчина

Под Астраханью из-за столкновения двух моторок утонул мужчина

Его тело вытащили очевидцы происшествия. По информации  ГУ МЧС по Астраханской области, вчера в 22:25 в Камызякском районе произошло водное происшествие:  на Кулагинском банке, недалеко от поселка Станья, столкнулись две моторные лодки - ЛР-560 и «Крым».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх