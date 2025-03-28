ФСБ предотвратила взрыв: задержан агент с пятикилограммовой бомбой в Москве

ФСБ задержала русского гражданина, который, выполняя задания украинских спецслужб, планировал взрыв в людном месте Москвы.
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