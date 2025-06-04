Арбитражный суд Краснодарского края определился с датой рассмотрения многомиллиардного иска

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству два иска к компаниям-владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщается в картотеке арбитражных дел.
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