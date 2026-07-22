'Birthright Senatorship'? - Graham's Sister Announces Bid For Full Term As Mace Opts Out Three days after President Trump publicly urged her to run, the sister of the late Senator Lindsey Graham on Monday afternoon announced that -- unsatisfied with serving as an obviously unqualified interim senator through January -- she will run for the full six-year-term that starts in January.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии