Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

'Birthright Senatorship'? - Graham's Sister Announces Bid For Full Term As Mace Opts Out

'Birthright Senatorship'? - Graham's Sister Announces Bid For Full Term As Mace Opts Out

'Birthright Senatorship'? - Graham's Sister Announces Bid For Full Term As Mace Opts Out Three days after President Trump publicly urged her to run, the sister of the late Senator Lindsey Graham on Monday afternoon announced that -- unsatisfied with serving as an obviously unqualified interim senator through January -- she will run for the full six-year-term that starts in January.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии