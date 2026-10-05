Изменение фюзеляжа помогло «Молниям» стать эффективнее в боях за Доброполье

Штурм Доброполья продолжается - подразделения 51-й армии группировки «Центр» продвигаются в южной и центральной частях города, а морские пехотинцы наступают в северных кварталах и выбивают противника с территории шахты «Добропольская».
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