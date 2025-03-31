«Ахмат» о принятии Уткиным ислама: «Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека»

Сообщалось, что полузащитник грозненского клуба поменял вероисповедание и стал мусульманином. «Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека, кто бы он ни был», – заявили в пресс-службе «Ахмата».
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