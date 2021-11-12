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Критика тех, кто оправдывает нападавших в Новой Москве

Критика тех, кто оправдывает нападавших в Новой Москве

автор - а 1000 км от Москвы "У сильного всегда бессильный виноват:Тому в Истории мы тьму примеров слышим <.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Сейчас диаспора впишется, снова купят силовиков, приволокут кучу защитников и избитого отца вместе с ребенком сделают преступниками, а четверых уёбков пострадавшими.
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2
18 час.
Александр Нефеденков
Александр Лагуткин
Сейчас диаспора впишется, снова купят силовиков, приволокут кучу защитников и избитого отца вместе с ребенком сделают преступниками, а четверых уёбков пострадавшими.
👍
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2
14 час.
Ильшат Рахматулин
Сажать их на большие сроки. Может тогда можно будет ходить по улицам спокойно. Они же цепляются ко всем без разбору- к девушкам, женщинам, ребятам и всех учат жизни.... Русские для них Вани тупоголовые и тд
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2
14 час.

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