Критика тех, кто оправдывает нападавших в Новой Москве

Ильшат Рахматулин

Сажать их на большие сроки. Может тогда можно будет ходить по улицам спокойно. Они же цепляются ко всем без разбору- к девушкам, женщинам, ребятам и всех учат жизни.... Русские для них Вани тупоголовые и тд