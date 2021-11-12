автор - а 1000 км от Москвы "У сильного всегда бессильный виноват:Тому в Истории мы тьму примеров слышим <.
Критика тех, кто оправдывает нападавших в Новой Москве
Комментарии
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Александр Лагуткин
Сейчас диаспора впишется, снова купят силовиков, приволокут кучу защитников и избитого отца вместе с ребенком сделают преступниками, а четверых уёбков пострадавшими.
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18 час.
2
Александр Нефеденков
Александр Лагуткин
Сейчас диаспора впишется, снова купят силовиков, приволокут кучу защитников и избитого отца вместе с ребенком сделают преступниками, а четверых уёбков пострадавшими.
👍
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14 час.
2
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