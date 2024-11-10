К середине следующей недели в Омской области похолодает до -20°. Температура начнет понижаться с сегодняшней ночи.
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К середине следующей недели в Омской области похолодает до -20°. Температура начнет понижаться с сегодняшней ночи.