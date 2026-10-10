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Необычная космическая вспышка, продолжавшаяся 10 минут, может раскрыть тайну рождения магнетаров: исследователи изучили сигнал возрастом 6 млрд лет

Необычная космическая вспышка, продолжавшаяся 10 минут, может раскрыть тайну рождения магнетаров: исследователи изучили сигнал возрастом 6 млрд лет

Столкновение двух нейтронных звезд породило магнетар Космическая обсерватория Einstein Probe 4 июля 2025 года зарегистрировала необычную вспышку, произошедшую около шести миллиардов лет назад.

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