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Уроки несчастья: перед гибелью Фарион резко критиковала США

Уроки несчастья: перед гибелью Фарион резко критиковала США

Global Look Press/Keystone Press Agency/Anastasiia Smolienko Ирина Фарион, застреленная в июле этого года, скандально известна своими русофобскими выступлениями, и она запомнилась многим именно в амплуа ненавистницы всего русского, дошедшей до полного абсурда.

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Комментарии
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Eduard
Типичная стерва!
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13 час.
Eduard
Всего-то 10 лет понадобилось укропам,что бы понять как их надули! Да я через 1 секунду прсле Майдана знал,что добром бта АФЕРА не кончится!
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13 час.
Eduard
Сдохла и стохла,Богу пусть оправдывается теперь!
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13 час.

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