Почему не стоит превращать облако в единственный сейф для всех данных

Облачные сервисы давно перестали быть просто удобным дополнением к компьютеру или смартфону. Для огромного числа людей они превратились в главное хранилище, куда автоматически улетают фотографии, рабочие документы, сканы личных бумаг, резервные копии переписок и даже финансовые выписки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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