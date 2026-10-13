Почему не стоит превращать облако в единственный сейф для всех данных

Облачные сервисы давно перестали быть просто удобным дополнением к компьютеру или смартфону. Для огромного числа людей они превратились в главное хранилище, куда автоматически улетают фотографии, рабочие документы, сканы личных бумаг, резервные копии переписок и даже финансовые выписки.