Итоги пятницы на биржах США. S&P 500 и Nasdaq завершили самый худший месяц года

Два фондовых индекса США завершили торги пятницы с отрицательным результатом. Старейший индикатор акций крупнейших компаний Dow Jones потерял 0,47%, индикатор широкого рынка S&P500 просел на 0,27% и только технологический Nasdaq сумел подняться на 0,14%.
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