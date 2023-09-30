Итоги пятницы на биржах США. S&P 500 и Nasdaq завершили самый худший месяц года

Два фондовых индекса США завершили торги пятницы с отрицательным результатом. Старейший индикатор акций крупнейших компаний Dow Jones потерял 0,47%, индикатор широкого рынка S&P500 просел на 0,27% и только технологический Nasdaq сумел подняться на 0,14%.