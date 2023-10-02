В Татарстане оборот оптовой торговли достиг 2,3 триллиона рублей

За январь — август текущего года оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 2,3 триллиона рублей. Увеличение составляет 22,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, как показывают данные официальной статистики.
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