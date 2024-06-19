Филипп Киркоров шокировал заявление о дресс-коде

Эпатажный певец Филипп Киркоров заявил, что он выступает за правила в одежде для артистов. Артист посетил шоу «1+1» на «Новом Радио» сегодня, чтобы поддержать своего коллегу Олега Майами и рассказать о их совместной песне «Стирай».
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