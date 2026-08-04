Huge Uptick In Israeli Airstrikes On Gaza Since Trump Hailed 'Historic' Hamas Deal Middle East regional media has reported a huge uptick in Israeli military attacks in the Gaza Strip since President Trump announced a "historic" agreement which Hamas finally signed on to.
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