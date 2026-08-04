Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Huge Uptick In Israeli Airstrikes On Gaza Since Trump Hailed 'Historic' Hamas Deal

Huge Uptick In Israeli Airstrikes On Gaza Since Trump Hailed 'Historic' Hamas Deal

Huge Uptick In Israeli Airstrikes On Gaza Since Trump Hailed 'Historic' Hamas Deal Middle East regional media has reported a huge uptick in Israeli military attacks in the Gaza Strip since President Trump announced a "historic" agreement which Hamas finally signed on to.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии