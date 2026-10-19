В три часа двенадцать минут ночи одиннадцатого декабря 1978 года черный фургон Ford Econoline плавно въехал на территорию грузового терминала 261 международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
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