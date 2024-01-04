Малек Дудаков: Кризис ВПК запада

Vvs Западу крайне необходимо больше ракет, но ждать их покупки придется годами Глобальные конфликты и растущие угрозы стимулируют заказы на ракеты, самолеты, подводные лодки и другие сложные системы вооружений, но производители испытывают трудности с цепочками поставок и кадровым обеспечением.