Малек Дудаков: Кризис ВПК запада

Vvs Западу крайне необходимо больше ракет, но ждать их покупки придется годами Глобальные конфликты и растущие угрозы стимулируют заказы на ракеты, самолеты, подводные лодки и другие сложные системы вооружений, но производители испытывают трудности с цепочками поставок и кадровым обеспечением.
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