Море трупов: под Торецком ВС РФ громят сразу обе бригады «Азова»* Юлия СоколоваВооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар по двум украинским бригадам, связанным с батальоном «Азов»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен).
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