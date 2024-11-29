Лекция «Роковые женщины Российской империи»

То самое «женское царство», как утверждает историк, образовалось в Российской империи в XVIII веке. А началось всё с того, как трон знаменитой царской семьи Романовых, тогда ещё только сформировавшийся, заняли дамы.
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