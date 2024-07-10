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Наше Бескудниково

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  • Eduard
    Разбить рожу всем двором!Поджигателя чужих...
  • Сергей О
    Вот это новость Россия негодуетСтарую урну забыл...
  • Дмитрий Шершов
    без них ни как!Собянин и Мишусти...

Жители Бескудниковского могут ночью покататься на раритетном поезде

В рамках проекта «Экскурсии в метро» для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену. Во время них посетители могут узнать много секретов о его работе, а также о истории и о том, как функционируют различные электродепо.

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