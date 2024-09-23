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Китай

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Партгруппа ПК ВСНП провела заседание по изучению речи Си Цзиньпина в честь 70-летия основания ВСНП

Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- Партийная группа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в пятницу провела заседание по изучению важной речи, произнесенной генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином 14 сентября на торжественном собрании по случаю 70-летия основания ВСНП.

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