Томенко учредил Совет по улучшению качества жизни в Алтайском крае

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год В Алтайском крае утвержден состав Совета по улучшению качества жизни в регионе, распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает "Атмосфера".
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