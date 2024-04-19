Пользователи соцсетей высмеяли новый имидж беглого актера Назарова

Известный по роли шеф-повара в сериале "Кухня" актер Дмитрий Назаров в очередном пародийном интервью решил высмеять не только работающих в России артистов-коллег, но и уехавших в другие страны артистов-релокантов .
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