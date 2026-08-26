Директор ЦРУ в Москве — американская пресса назвала возможные причины

Почему директор ЦРУ выбрал Москву для необъявленного визита? Какие глобальные темы может обсуждать Джон Рэтклифф с российским руководством? вязан ли приезд главы ЦРУ с ситуацией вокруг Ирана и Кубы? И станет ли нынешний визит прологом к новой большой сделке между Вашингтоном и Москвой? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.