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Говорит Европа ⚡

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Директор ЦРУ в Москве — американская пресса назвала возможные причины

Директор ЦРУ в Москве — американская пресса назвала возможные причины

Почему директор ЦРУ выбрал Москву для необъявленного визита? Какие глобальные темы может обсуждать Джон Рэтклифф с российским руководством? вязан ли приезд главы ЦРУ с ситуацией вокруг Ирана и Кубы? И станет ли нынешний визит прологом к новой большой сделке между Вашингтоном и Москвой? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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