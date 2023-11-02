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Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте резко осудил нынешнего премьера Джорджу Мелони за недавний разговор с российским пранкером, которого она приняла за высокопоставленного африканского представителя и «выложила» ему позиции Милана по деликатным вопросам.

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