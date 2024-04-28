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Федерация конного спорта России разрешила двум спортсменам выступать без флага страны

Федерация конного спорта России разрешила двум спортсменам выступать без флага страны

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в середине апреля согласовало нейтральный статус двум спортсменам — Алексею Тюшкевичу и Алексею Мащенкову.

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