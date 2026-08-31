Пациент хотел убить медика, карантин введен в одной из территорий: главные новости Прикамья за неделю

В Прикамье прошедшая неделя ознаменовалась несколькими важными решениями: в регионе оперативно утвердили правило поддержки продавцов, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейсов, в одной из территории введен карантин, а из борьбы за мандаты Госдумы выбыл молодой оппозиционер.