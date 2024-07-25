Почему важно читать Псалтырь и как правильно это делать Алёна ЮрьеваПсалтирь — это одна из важнейших книг в Библии, представляющая собой сборник псалмов, написанных царем Давидом и другими поэтами и философами.
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