Знаковая неделя для рынка акций

Рынок акций выходит на финишную прямую перед заседанием ЦБ, оно состоится уже в эту пятницу. Данные по инфляции и ожидания ужесточения политики Банка России остаются в последнее время главными факторами, оказывающими давление на котировки.
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