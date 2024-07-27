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Тыжных о Демидове: «Элитный хоккеист с большим будущим. Он из породы игроков, способных в 18 лет быть звездой НХЛ, как Бедард»

«Монреаль» выбрал 18-летнего форварда СКА под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок его контракта с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

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