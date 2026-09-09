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Ресторанный критик Трапезник рассказал свою версию драки с Пинским

Ресторанный критик Трапезник рассказал свою версию драки с Пинским

Илья Трапезник прервал молчание и в своём телеграм-канале подробно описал конфликт с ресторатором Антоном Пинским, произошедший на открытии ресторана Аркадия Новикова.

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