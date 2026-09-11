Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 614 подписчиков

"Начинается страшное": Тяжёлые новости с фронта. Кто целил в самолёт Зеленского? Жёсткое предупреждение Путина исполнилось

"Начинается страшное": Тяжёлые новости с фронта. Кто целил в самолёт Зеленского? Жёсткое предупреждение Путина исполнилось

Ситуация меняется сразу на нескольких уровнях – от линии боевого соприкосновения до кабинетов. Локальный успех ещё не означает стратегического перелома, однако цена любой ошибки растёт, а условия возможного выхода из конфликта становятся всё жёстче.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя