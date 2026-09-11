"Начинается страшное": Тяжёлые новости с фронта. Кто целил в самолёт Зеленского? Жёсткое предупреждение Путина исполнилось

Ситуация меняется сразу на нескольких уровнях – от линии боевого соприкосновения до кабинетов. Локальный успех ещё не означает стратегического перелома, однако цена любой ошибки растёт, а условия возможного выхода из конфликта становятся всё жёстче.
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Конституцию можно менять по настроению правящей верхушки в любой стране! Так что это не константация на все времена!