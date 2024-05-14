Ученые подтвердили гипотезу о формировании облика человека благодаря охоте «на бегу»

Исследователи, работающие над подтверждением гипотезы о значении бега на выносливость для эволюции человека, сделали важные шаги в понимании того, как ранние представители рода Homo могли использовать бег для добычи пищи.
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