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Подмосковная компания представила научные детские площадки на фестивале молодежи

Подмосковная компания представила научные детские площадки на фестивале молодежи

Научно-образовательные игровые пространства подмосковной компании «Лебер» стали частью программы Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге.

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