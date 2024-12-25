О погоде на полуострове Действует штормовое предупреждение об опасных метеоявленияхДнем 25 декабря, в течение суток 26 и 27 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
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