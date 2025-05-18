Охотничье оружие можно будет использовать для самообороны

Новый сервис для пользователей охотничьего оружия может появиться на Госуслугах. Он позволит иметь при себе огнестрел и при этом не попасть на обвинение в браконьерстве или в несанкционированном использовании и провозе оружия Тема использования охотничьего оружия его владельцами не только по прямому назначению, но и для самообороны, поднята общественниками из организации «Право на оружие».