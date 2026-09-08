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Мост на дороге в обход Бийска планируют отремонтировать за 126 млн рублей

Мост на дороге в обход Бийска планируют отремонтировать за 126 млн рублей

В Алтайском крае планируют отремонтировать мост через реку Бию, который проходит по Чуйскому тракту. Речь идет о переправе на 19-километровом участке дороги, которой пользуются автомобилисты для объезда Бийска.

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