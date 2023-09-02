Военное обозрение

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Вьетнам: поражение США, ставшее прологом к их победе в холодной войне

Вьетнам: поражение США, ставшее прологом к их победе в холодной войне

На переднем плане – пережившие поражение во Вьетнаме творцы будущих геополитических побед США. В особенности нынешний юбиляр, наладивший отношения США и маоистского Китая Про драматичное падение Сайгона в 1975, а вместе с ним и о превращении в историю американского проекта под названием «Республика Вьетнам», написано много.

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